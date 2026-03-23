Европейский фронт единства дал трещину, и трещина прошла прямо по линии «будапешт — париж». Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен публично поддержала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который наложил вето на выделение Украине кредита в €90 млрд от Евросоюза. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Ле Пен не стала ходить вокруг да около. Она прямо заявила: Орбан защищает интересы своей страны, и злиться на него за это невозможно. По словам французского политика, для Венгрии вопрос поставок нефти по трубопроводу «Дружба» — жизненно важный. И блокируя европейские деньги, Будапешт отстаивает собственную энергетическую безопасность, а не просто капризничает.

Такая позиция резко контрастирует с реакцией большинства европейских лидеров, которые привыкли клеймить Орбана за его «неудобное» поведение. Но Ле Пен, сама неоднократно подвергавшаяся критике за скептическое отношение к брюссельской бюрократии, встала на сторону венгерского премьера.

Теперь в Европе образовался неожиданный альянс. В то время как Брюссель пытается продавить помощь Киеву, а Будапешт держит оборону, в Париже нашелся влиятельный союзник, который не только понимает мотивы Орбана, но и открыто их одобряет.

