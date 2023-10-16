Премьер Бельгии де Кроо выразил соболезнования в связи с убийством шведских фанатов

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил соболезнования премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссену в связи с нападением на шведских граждан в Брюсселе. Он прокомментировал инцидент в своих соцсетях.

Вечером, 16 октября, в Швеции совершено нападение на шведский фанатов. В Брюсселе в этот день проходил матч квалификации Евро-2024, в рамках которого национальная сборная страны играла против сборной Бельгии. Игроки шведской команды отказались продолжать матч из-за инцидента. В результате нападения убито два человека, еще один – получил ранение.

«Я только что выразил мои искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с ужасным нападением на шведских граждан в Брюсселе. Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнеры мы совместно боремся с терроризмом», – написал де Кроо.

Как сообщает издание Het Laatste Nieuws, подозреваемым в совершении теракта является представитель коммуны Схарбек. После убийства мужчина в своих соцсетях опубликовал видео, на котором заявил, что он входит в ИГИЛ*. Он объяснил свой поступок тем, что «хотел отомстить за мусульман».

*ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация