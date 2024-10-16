Премьер Бельгии усомнился в реализуемости «плана победы» Зеленского

Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо высказал свою позицию относительно так называемого «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, выразив сомнения в его успешности. При этом подчеркнув важность поиска новых идей для урегулирования конфликта, передает РИА Новости.

«Мы изучаем детали в настоящее время. Важно продолжать представлять предложения. Мы не должны цинично относиться к этому, хотя это и действительно не первый план, до него было еще несколько. Но необходимо продолжать делать предложения, один из таких планов в определенный момент окажется удачным. Является ли этот план удачным, зависит не только от нас, но и от другой стороны», — сказал де Кроо.

Ранее Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Верховной Раде, который включает пять ключевых пунктов, направленных на достижение стратегических целей Украины в условиях конфликта с Россией.

Помимо этого документ включает три секретных дополнения. В частности, первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с дальнейшим членством, а второй — снятие ограничений на применение дальнобойного оружия против РФ.