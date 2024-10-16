Зеленский представил «план победы» в Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил в Верховной Раде «план победы», направленный на достижение стратегических целей страны в условиях текущего конфликта с РФ. Об этом в мессенджере сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*.

Первый пункт плана предполагает немедленное принятие Украины в НАТО. Второй пункт фокусируется на обороне и предлагает перевод боевых действий на территорию РФ.

Третий пункт касается неядерного сдерживания. Данный пункт предусматривает план размещения на Украине неядерного стратегического пакета.

Четвертый пункт включает добычу ценных ресурсов на территории Украины при сотрудничестве с Европейским союзом (ЕС) и США.

Пятый пункт предусматривает сохранение украинских военных для укрепления обороны Европы после завершения конфликта.

Кроме того, Зеленский обсудил необходимость введения ограничений на цены на нефть и экспорт, которые позволят создать дополнительное давление на Россию и повлиять на ее экономическую стабильность. Зеленский заверил, что предложенный план обеспечит навсегда утрату Россией контроля над Украиной и не позволит ей продолжать боевые действия.

Отмечается, что реализация данного плана непосредственно зависит от поддержки западных партнеров. Зеленский выразил надежду на завершение конфликта в 2025 году, подчеркивая важность поддержки Запада для достижения победы над Россией и принуждения ее к мирным переговорам.

На заседание по слушанию плана пришло все военно-политическое руководство Украины, включая главкома ВСУ Александра Сырского, главу ГУР Кирилла Буданова* и главу СБУ Василия Малюка*.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сияйрто заявил, что вступление Украины в НАТО развяжет войну.

*внесены в перечень экстремистов и террористов в РФ.