Премьер Дании восхваляя нового короля перепутала свою страну с Норвегией

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в своем аккаунте в соцсетях неверно отметила королевский дом на фото нового датского короля, перепутала свою страну с соседней Норвегией, пишет местная газета BT.

Напомним, в воскресенье, 14 января, теперь уже бывшая королева Дании, правившая последние 52 года, Маргрете II отреклась от престола. Таким образом, трон занял ее сын Фредерик X.

«Метте Фредериксен хотела выразить свое почтение королю Фредерику и датскому королевскому дому в Instagram*. К сожалению, на фото к посту вместо датского был отмечен королевский дом Норвегии», - пишет издание.

В качестве подтверждения газета прикладывает фото к своему материалу , на котором новый король Дании Фредерик X в парадной форме. Однако вместо него отмечен норвежский королевский дом.