Премьер Эстонии предложила ввести единое торговое эмбарго против России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила граничащим с Россией странам ввести против нее единое торговое эмбарго, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

Пока Финляндия, Латвия, Литва и Польша не откликнулись на предложение эстонского лидера. Каллас считает ключевой страной в реализации этой идеи Финляндию.

Эстония не может справиться с полным закрытием границ в одиночку. По словам главы МИД республики Маргуса Цахкны, ежедневно в Россию транзитом через Эстонию переправляются электроника, оборудование, пластмассы.

Известная своей русофобской риторикой Кая Каллас оказалась под угрозой отставки после того, как выяснилось, что компания ее супруга имеет бизнес в России. Уйти премьер-министра в отставку призвал президент Эстонии Алар Карис.