Ставка Запада на то, что РФ удастся поставить на колени, не сработала. Напротив, именно по ее указке будет заключаться мир.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Евросоюз перестать отправлять деньги и оружие Киеву. Европейцы верили в то, что такими действиями могут ослабить Россию, но на самом деле они просчитались. Ведя войну до последнего украинца, ЕС не сможет победить российскую армию. Его точку зрения привело издание InfoVojna.

«Господствовало убеждение, что русские встанут на колени, будут бессильны и уничтожены. Эта стратегия не сработала. Россия не стоит на коленях», - заявил словацкий лидер.

Теперь именно РФ будет указывать, где, когда и на каких условиях будут проходить переговоры, так считает Фицо. Свой шанс заключить мир Украина уже упустила, когда отказалась подписать договор с подачи одного политического деятеля и неких политических авантюристов.