Премьер Фицо: Словакия «в тысячный раз» заявляет, что не окажет военную помощь Украине

Как бы Евросоюз не продолжал декларировать дальнейшую военную поддержку Киеву, Словакия в этом не станет участвовать и намерена блокировать это на общем обсуждении с другими странами-членами объединения, заявил заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

Ранее в словацкие СМИ просочилась информация, что на недавнем саммите ЕС в Брюсселе Фицо якобы поддержал общее коммюнике, предполагающее продолжение указанной поддержки.

«Повторяю в тысячный раз: мы не будем Украине посылать государственную военную помощь, никакого оружия, никаких боеприпасов. Такое право нам дают европейские правила, согласно которым военная помощь Украине является предметом двустороннего сотрудничества, что предполагает добровольное решение страны посылать на Украину оружие», - цитирует Фицо ТАСС.

Мало того премьер подчеркнул, что на последнем саммите Евросоюза ни о какой военной помощи Киеву речь не шла, не говоря уже о подобных принятых решениях.