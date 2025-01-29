Премьер Фредериксен не увидела военной угрозы для Дании и Гренландии

Глава правительства Дании Метте Фредериксен сообщила, что не видит военной опасности для Дании и Гренландии. Об этом она заявила перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, сообщает телеканал TV2.

Она отметила, что отношения между США и Европой в рамках Трансатлантического альянса должны оставаться на прежнем уровне. Однако, по мнению Фредериксен, при новом президенте США Дональде Трампе характер взаимодействия между ЕС и США может измениться.

«У меня нет оснований полагать, что существует военная угроза Гренландии и Дании. США — ближайший союзник Дании. Трансатлантическое сотрудничество абсолютно необходимо для безопасности всех нас», — сказала премьер Дании.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страну могут ожидать дополнительные траты на оборону. Она пообещала сделать все возможное для сохранения альянса, который после Второй мировой войны обеспечил стабильность и мир не только Дании, Европе и США, но и всей планете.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося на прошлой неделе между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен, обсуждалась ситуация, связанная с Гренландией. Как сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, стороны продемонстрировали существенные расхождения во взглядах по этому вопросу.