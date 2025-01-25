FT: Трамп заявил премьеру Дании Фредериксен, что не шутил о планах взять Гренландию

В ходе телефонного разговора, состоявшегося на прошлой неделе между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен, обсуждалась ситуация, связанная с Гренландией. Как сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, стороны продемонстрировали существенные расхождения во взглядах по этому вопросу.

По информации от источников, президент США Дональд Трамп выразил твердое намерение включить Гренландию в состав Соединенных Штатов.

«Пять нынешних и бывших европейских чиновников, посвященных в содержание разговора, сказали, что он прошел очень плохо», — сообщает газета.

До встречи многие европейские политики считали, что высказывания Трампа о Гренландии — это лишь тактический манёвр, направленный на усиление влияния США на этот самоуправляемый регион Дании. Однако после разговора Трампа с Фредериксен ситуация изменилась.

«Он был непреклонным. Это было как холодный душ. До этого Трампа было тяжело воспринимать всерьез. Но я думаю, это все серьезно, и потенциально очень опасно», — отметил один источник.

«С намерениями все было очень ясно. Американцы хотят Гренландию. Датчане теперь — в режиме кризиса. Датчане крайне шокированы», — добавил другой источник.

В ответ на запрос из офиса премьер-министра Дании было сказано, что информация, полученная от анонимных источников, не может быть принята как достоверная.

В 1951 году был подписан Договор о защите Гренландии между США и Данией. Согласно этому соглашению, Вашингтон обязался защищать остров от внешних угроз и основал на Гренландии крупнейшую авиабазу в Арктике — Туле, где располагается до 10 тыс. американских военнослужащих, а также стратегические бомбардировщики с возможностью несения ядерного оружия.

В 2023 году авиабаза была переименована в космическую базу Питуффик, теперь выполняющую задачи по предупреждению ракетных атак и мониторингу арктической зоны.

Ранее сообщалось, что более половины жителей Гренландии поддерживают идею присоединения острова к Соединенным Штатам.