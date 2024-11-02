Премьер Греции отреагировал на призывы «начать войну» с Турцией

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис считает, что все призывы к войне с Турцией являются неприемлемыми для правительства. Его точку зрения привел телеканал Skai .

Мицотакис прокомментировал предстоящий визит в Афины главы турецкой дипломатии Хакана Фидана. Он отрицательно отнесся к тем воинственным призывам начать войну, которые временами раздаются в Греции.

«Мы слышали это, и мы слышали это в парламенте. Это неприемлемые идеи», — указал он.

Премьер также отметил, что отношения между двумя странами сейчас хорошие. Он добавил, что сейчас страна стала сильнее, чем она была пять лет назад, когда его правительство только пришло к власти.

Ранее турецкий политик Санчак заявил о необходимости для Турции выйти из НАТО. Ее к этому подталкивают с помощью множества различных провокаций. В первую очередь это связано с Грецией, поскольку у этих двух стран есть территориальные споры. В альянсе искусственно противопоставляют друг другу Грецию и Турцию.