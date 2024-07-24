Средний житель грузинской глубинки жалеет о разрыве с Россией. Он считает времена СССР лучшими в истории страны, и выступает против вступления в Северо-Атлантический блок либо другие западные объединения. Об этом сообщило издание The New York Times.

Журналисты отметили, что настроения на объединение с Западом царят только в крупных городах Грузии. В то же время периферия считает совершенно иначе. Она говорит о том, что во времена СССР Грузия была настоящим «коммунистическим оазисом», простые люди жили в довольстве и достатке. В 90-х годах все изменилось в заметно более худшую сторону.

«За пределами столицы процветают безработица, пьянство и наркомания», - отметили журналисты.

В глубинке настрой людей откровенно пророссийский, они связывают свой возможный дальнейший успех исключительно с РФ.

Ранее сообщалось, что правоохранители Грузии объявили в розыск порядка трехсот наемников, которые воюют на Украине. Руководство этих боевиков теперь жалуется, что грузинские спецслужбы стали тесно взаимодействовать с российскими по этому поводу. Оно также не исключило, что всех замешанных в наемничестве грузин будут выдавать в Россию.