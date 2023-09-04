Премьер Грузии обвинил президента страны Зурабишвили в демонстративном нарушении Конституции

Зурабишвили отправилась в визит по странам Европы, не согласовав свою поездку с правительством, как того требует Конституция страны, пояснил Гарибашвили.

Он рассказал, что еще месяц назад Зурабишвили обращалась в правительство с такой просьбой, но получила отказ, однако игнорировала его.

Причиной отказа, уточнил премьер, было заявление президента о том, что Грузия не достойна членства в Евросоюзе. После этого в правительстве сочли, что Зурабишвили не может представлять страну в зарубежных поездках.

Гарибашвили добавил, что за последние годы ни президент, ни оппозиция не сделали ничего для евроинтеграции Грузии.