Премьер Грузии обвинил президента страны Зурабишвили в демонстративном нарушении Конституции
Фото: [Ираклий Гарибашвили/EPA/ТАСС]
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что поддерживает принятое правящей партией «Грузинская мечта» решение о начале процедуры импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили.
Зурабишвили отправилась в визит по странам Европы, не согласовав свою поездку с правительством, как того требует Конституция страны, пояснил Гарибашвили.
Он рассказал, что еще месяц назад Зурабишвили обращалась в правительство с такой просьбой, но получила отказ, однако игнорировала его.
Причиной отказа, уточнил премьер, было заявление президента о том, что Грузия не достойна членства в Евросоюзе. После этого в правительстве сочли, что Зурабишвили не может представлять страну в зарубежных поездках.
Гарибашвили добавил, что за последние годы ни президент, ни оппозиция не сделали ничего для евроинтеграции Грузии.