Премьер Грузии потребовал извинений от европарламентариев

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, европарламентарии должны принести свои извинения после того, как обвинили власти в отравлении бывшего лидера Михаила Саакашвили. Заявление премьера передает интернет-ресурс «Sputnik Грузия» .

Гарибашвили убежден, что вопрос должен быть закрыт окончательно. Он считает, что европарламентарии должны Грузии и ее жителям извинения за проведенную дезинформационную кампанию об отравлении экс-лидера. Он также указал на то, что власти ничего не утаивают от общества.

Недавно поступила информация о том, что экспертиза не нашла признаков отравления в анализах Саакашвили. Директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе заявил, что у врачей имеется вся нужная информация. Ни Грузия, ни Германия не нашли признаков отравления какими-либо металлами.