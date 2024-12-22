Премьер-Грузии пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью за назначение выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил президента Саломе Зурабишвили о возможности уголовного преследования в случае ее решения инициировать новые парламентские выборы. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Зурабишвили ведет переговоры с оппозиционными партиями и НПО, обсуждая возможность проведения нового голосования.

Кобахидзе уточнил, что выборы могут быть назначены только в трех случаях — при проведении повторного голосования (если Центральная избирательная комиссия или Конституционный суд признают результаты предыдущих выборов недействительными), при истечении четырехлетнего срока полномочий депутатов или при отсутствии доверия парламента к правительству.

По словам премьер-министра, любое другое основание для объявления выборов будет считаться уголовным преступлением.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября 2024 года, на них правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 53,93% голосов. Оппозиционные партии заняли места в парламенте, однако не признали результаты выборов, что привело к массовым протестам в стране.

Ранее сообщалось, что протестующие устроили в Тбилиси более 20 шествий.