Премьер-Грузии пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью за назначение выборов
Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью из-за выборов
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил президента Саломе Зурабишвили о возможности уголовного преследования в случае ее решения инициировать новые парламентские выборы. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Зурабишвили ведет переговоры с оппозиционными партиями и НПО, обсуждая возможность проведения нового голосования.
Кобахидзе уточнил, что выборы могут быть назначены только в трех случаях — при проведении повторного голосования (если Центральная избирательная комиссия или Конституционный суд признают результаты предыдущих выборов недействительными), при истечении четырехлетнего срока полномочий депутатов или при отсутствии доверия парламента к правительству.
По словам премьер-министра, любое другое основание для объявления выборов будет считаться уголовным преступлением.
Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября 2024 года, на них правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 53,93% голосов. Оппозиционные партии заняли места в парламенте, однако не признали результаты выборов, что привело к массовым протестам в стране.
Ранее сообщалось, что протестующие устроили в Тбилиси более 20 шествий.