Протестующие устроили в Тбилиси более 20 шествий

Акции протеста проходят в грузинской столице ежедневно, но в эту субботу была организована самая масштабная за последние две недели. За день в городе прошло более 20 шествий. К вечеру протестующие собрались около здания парламента.

Напомним, что протесты в Тбилиси идут с 28 ноября, с того момента, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по вступлению республики в Евросоюзе до 2028 года.

Ранее сообщалось о том, что 14 декабря после голосования в парламенте безальтернативный кандидат на главный пост в стране от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили ожидаемо стал шестым президентом Грузии.