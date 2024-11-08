Премьер Хорватии Пленкович: ЕС не рассматривает вопрос о том, чтобы Украина отдала территории
Пленкович: ЕС не рассматривает вопрос о том, чтобы Украина отдала территории
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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что страны Европейского Союза (ЕС) и кандидаты не рассматривают возможность передачи Украине каких-либо территорий. Об этом он сообщил на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, передает РИА Новости.
Пленкович отметил, что поддержка Украины остается многогранной, охватывая политическую, экономическую, гуманитарную и военную сферы. Он также напомнил о своем предложении поделиться опытом Хорватии в вопросах мирной реинтеграции территорий, которое было актуально после войны в Югославии.
«В этом абсолютно ничего не меняется, и никто не анонсирует какое-либо изменение позиции… Никто не говорит о том, чтобы Украина отдала свою территорию», — отметил Пленкович.
Премьер-министр вспомнил процесс реинтеграции хорватского Подунавья, который проводился под эгидой ООН с 1996 по 1998 годы, и связал его с текущей ситуацией на востоке Украины.
На фоне этих заявлений премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение о том, что изменившаяся политическая ситуация в США после выборов президента может повлиять на финансирование Украины. Он отметил, что, если Дональд Трамп вернется к власти, это может привести к пересмотру финансовой политики в отношении конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский впервые с 2022 года посетил Венгрию.