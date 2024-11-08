Премьер Хорватии Пленкович: ЕС не рассматривает вопрос о том, чтобы Украина отдала территории

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что страны Европейского Союза (ЕС) и кандидаты не рассматривают возможность передачи Украине каких-либо территорий. Об этом он сообщил на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, передает РИА Новости.

Пленкович отметил, что поддержка Украины остается многогранной, охватывая политическую, экономическую, гуманитарную и военную сферы. Он также напомнил о своем предложении поделиться опытом Хорватии в вопросах мирной реинтеграции территорий, которое было актуально после войны в Югославии.

«В этом абсолютно ничего не меняется, и никто не анонсирует какое-либо изменение позиции… Никто не говорит о том, чтобы Украина отдала свою территорию», — отметил Пленкович.

Премьер-министр вспомнил процесс реинтеграции хорватского Подунавья, который проводился под эгидой ООН с 1996 по 1998 годы, и связал его с текущей ситуацией на востоке Украины.

На фоне этих заявлений премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение о том, что изменившаяся политическая ситуация в США после выборов президента может повлиять на финансирование Украины. Он отметил, что, если Дональд Трамп вернется к власти, это может привести к пересмотру финансовой политики в отношении конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский впервые с 2022 года посетил Венгрию.