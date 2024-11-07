Первый раз с начала СВО Зеленский прибыл в Венгрию

Первый раз после начала СВО президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Венгрию. Об этом пишет «Лента.ру».

Уточняется, что глава киевского режима станет одним из участников Саммита Европейского политического сообщества, который состоится в Будапеште. По всем видимости, политик хочет получить поддержку от членов объединения на фоне избрания Дональда Трампа президентом США.

Ранее сообщалось о том, что глава офиса Зеленского обозначил условие для завершения конфликта на Украине.