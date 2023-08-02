Премьер Индии Моди рассматривает возможность дистанционного участия в саммите БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может не поехать на саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа в Южной Африке, сообщило издание Economic Times со ссылкой на источники.

По их информации, правительство страны рассматривает возможность дистанционного участия премьера в саммите.

«Хотя окончательное решение еще не принято и официального объявления сделано не было, существует вероятность того, что Моди может присутствовать на саммите виртуально. Чиновники обсуждают эту идею, и окончательное решение будет принято в надлежащее время», – приводит слова анонимного собеседник индийской газеты.

как президент России Владимир Путин официально объявил о том, что не будет присутствовать в ЮАР, а примет участие в саммите в онлайн-формате.

Офис президента ЮАР накануне сообщил, что в саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге, будут участвовать главы КНР, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Предыдущий, 14 саммит альянса, состоялся в июне 2022 в Китае. Ранее сообщалось, что саммит-2023 года могут перенести в КНР. Издание The Daily Telegraph отмечало, что такое решение в правительстве ЮАР обсуждают в связи с решением Международного уголовного суда (МУС), который в марте 2023 года выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Бразилия является главным противником расширения БРИКС. По мнению неназванного источника, приглашать другие страны в альянс можно только в качестве партнеров, но не участников.