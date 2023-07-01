Премьер Испании приехал в Киев

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев. Об этом он сообщил в субботу, 1 июля, в своих социальных сетях. Санчес проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первый акт испанского председательства в Совете ЕС был на Украине вместе с Владимиром Зеленским», – написал Санчес.

Он добавил, что передаст парламенту и правительству Украины всю солидарность, которую проявляет государству Европа.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что Санчес в Киеве проведет первое мероприятие в рамках председательства королевства в Совете Евросоюза. По информации источника, визит Санчеса на Украину станет вторым за последние несколько месяцев.

Испания в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат начал действовать с 1 июля и продлится до 31 декабря.

В январе 2023 года Санчес отчитался о военной помощи, которую Испания выделила Киеву. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что правительство страны оказало Киеву военную поддержку на сумму больше 300 млн евро.

В марте Мадрид пообещал отправить Украине такни Leopard 2A после того, как их отремонтируют. Кроме того, Испания тренируют украинских военных управлением военной техникой.