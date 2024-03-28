Премьер Италии Мелони лично попросила Макрона следить за языком

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в эфире Rete4 рассказала, что лично заявила президенту Франции Эммануэлю Макрону с его идеей о вводе войск европейских стран на Украину.

Кроме того, Мелони попросила французского лидера быть сдержаннее в высказываниях.

«Мы должны обращать внимание на то, какие тона мы используем. И нужно быть осторожным с тем, как «продаются» определенные вещи, в кавычках», — отметила премьер Италии.

Эммануэль Макрон допустил ввод иностранных войск на Украину и проведение наземных операций против России. За это президент Франции получил публичные упреки от канцлера ФРГ Олафа Шольца, генсека НАТО Йенса Столтенберга и многих других политиков.