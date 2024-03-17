Макрон допустил проведение Францией наземных операций против РФ

Французский лидер Эммануэль Макрон не исключает вероятности проведения Парижем наземных операций в ходе конфликта на территории Украина в будущем. Соответствующее заявление он сделал в беседе с местным изданием Le Parisien .

Как заявил Макрон, сила Франции заключается в том, что она способна на это. Глава французского государства заявил о том, что возможно страна будет вынуждена провести операции на месте, «какими бы они ни были». При этом он подчеркнул, что в таком случае французские военные будут противостоять армии РФ. Тем не менее президент Франции уточнил, что не хотел бы подобного развития событий и не собирается «инициировать» такие действия.

Он также добавил, что многие европейские страны поддерживают позицию Парижа в данном вопросе. По словам Макрона, Европа должна готовиться ко всем возможным исходам.

Ранее Макрон заявил, что Франция попросит РФ о прекращении огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже.