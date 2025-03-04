Премьер Италии Мелони раскритиковала план Великобритании и Франции по Украине
Премьер-министр Мелони: Италия не отправит войска на Украину
Фото: [flickr.com]
Власти Италии не планируют отправлять военнослужащих на территорию Украины в составе объединенного европейского контингента, сообщила премьер-министр Джорджа Мелони в интервью каналу Rai1.
Мелони подвергла критике инициативу Великобритании и Франции о формировании и переброске европейского воинского контингента и заявила об отказе Италии от участия в проекте, выразив сомнения в его целесообразности.
Глава итальянского правительства считает, что первостепенной задачей для европейских политиков должно стать согласование условий для достижения справедливого и устойчивого мира, предусматривающего гарантии безопасности для украинской стороны.
Ранее сообщалось, что Захарова спела Bella ciao после получения петиции с извинениями итальянцев.