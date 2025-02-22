Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, совместно с итальянским журналистом и активистом Винченцо Лоруссо исполнила народную итальянскую песню «Bella ciao» после того, как ей была вручена петиция с извинениями от граждан Италии за высказывания президента Серджо Маттареллы, сравнившего современную Россию с Третьим рейхом.

В своём выступлении в Марсельском университете президент Италии Серджо Маттарелла провёл параллели между действиями России на Украине и планами Третьего рейха в Европе.

Захарова сразу же отреагировала на это заявление, назвав его оскорбительным, возмутительным и откровенно ложным. Она также подчеркнула, что подобные высказывания являются кощунственными измышлениями.

В онлайн-обращении, которое к настоящему моменту поддержали около 25 тысяч человек, выражено несогласие с заявлением президента Италии Серджо Маттареллы. Итальянцы хотят принести извинения России и ее народу.

«Эту песню у нас все знают и поют на русском, а припев — на итальянском. Это песня итальянских партизан», — отметила Захарова.

Мы стремимся донести до итальянцев, что нам известна подлинная история их страны — со всеми ее взлётами и падениями. Мы хотим, чтобы они знали, что движение антифашистов и движение Сопротивления в Италии были очень мощными, — подчеркнула официальный представитель Министерства иностранных дел.

Ранее Захарова заявила, что взрыв на саркофаге Чернобыльской АЭС стал очередной провокацией Киева из череды десятков подобных. По ее мнению, Зеленский решил повысить ставки, устраивая настоящие шоу для публики на выезде. ЧП на ядерном объекте устроено перед Мюнхенской конференцией, чтобы сорвать возможное мирное урегулирование конфликта.