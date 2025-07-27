Премьер Камбоджи подтвердил безоговорочное прекращение огня с Таиландом

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет официально подтвердил достижение договоренности о немедленном и безоговорочном прекращении огня с Таиландом. Решение было принято после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.

В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, Манет сообщил, что Трамп выразил глубокую обеспокоенность человеческими жертвами конфликта и подтвердил приверженность мирному урегулированию.

В ходе беседы премьер Камбоджи заверил американского лидера в готовности своей страны прекратить боевые действия, а Трамп, в свою очередь, передал согласие тайской стороны на перемирие.

«Цель состоит в том, чтобы как можно скорее реализовать согласованные принципы, чтобы положить конец дальнейшим жертвам и страданиям среди военнослужащих и гражданского населения», — написал Манет.

Для реализации достигнутых договоренностей Хун Манет поручил своему заместителю Праку Сокхону наладить координацию с государственный секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Таиланда Маритом Сангиампхонгом.

Ранее издание Khmer Times сообщило, что почти 30 тыс. мирных граждан покинули свои дома в Камбодже.