Премьер Канады расстроен из-за скандала, но на помощи Киеву это не отразится

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о том, что огорчен недавним случаем с чествованием украинского нациста в канадском парламенте, но обозначил, что инцидент не коснется планов на поддержку Украины. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Трюдо заявил, что его «чрезвычайно расстроил» данный инцидент, но спикер Энтони Рота уже признал ошибку и извинился. Премьер назвал случай позорным для парламента и канадского общества.

Несмотря на происшествие, Трюдо заверил, что помощь Киеву от Оттавы не прекратится. Он также напомнил о последнем пакете помощи, который был выделен Канадой на прошедшей неделе.

Скандал разразился, когда оказалось, что в канадском парламенте выступал украинский эсесовец Ярослав Хунка, который сражался, в том числе, и против Красной армии. Сообщается, что его дивизия также запомнилась зверскими поступками в отношении евреев, полявок, белорусов и словаков. Энтони Рота заявил, что не знал данных деталей биографии украинца, и принес свои извинения.