Премьер Канады расстроен из-за скандала, но на помощи Киеву это не отразится
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Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о том, что огорчен недавним случаем с чествованием украинского нациста в канадском парламенте, но обозначил, что инцидент не коснется планов на поддержку Украины. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Трюдо заявил, что его «чрезвычайно расстроил» данный инцидент, но спикер Энтони Рота уже признал ошибку и извинился. Премьер назвал случай позорным для парламента и канадского общества.
Несмотря на происшествие, Трюдо заверил, что помощь Киеву от Оттавы не прекратится. Он также напомнил о последнем пакете помощи, который был выделен Канадой на прошедшей неделе.
Скандал разразился, когда оказалось, что в канадском парламенте выступал украинский эсесовец Ярослав Хунка, который сражался, в том числе, и против Красной армии. Сообщается, что его дивизия также запомнилась зверскими поступками в отношении евреев, полявок, белорусов и словаков. Энтони Рота заявил, что не знал данных деталей биографии украинца, и принес свои извинения.