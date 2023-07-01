Премьер Канады Трюдо и президент Франции Макрон обсудили поддержку Украины

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили мировую повестку в ходе последней встречи. Информация об их диалоге размещена на официальном сайте правительства Канады.

Среди тем, которые затронули в разговоре политики, была поддержка Украины, угроза безопасности Африки, кризис на Гаити и предстоящий саммит НАТО.

В сообщении отмечается, что лидеры обсудили ситуацию на Украине, и ее поддержку, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Политики также сошлись во мнении о важности слаженных усилий при борьбе с нестабильностью в Африке.

Оба указали на важность санкций для борьбы с коррупцией и организованной преступностью, которые стали причинами наступившего на Гаити кризиса.

Они также обозначили важность совместных усилий во время работы над искусственным интеллектом и обсудили ситуацию с протестами французских граждан. Макрон пообещал Трюдо, что Франция поможет Канаде в борьбе с лесными пожарами.

Встреча закончилась на выражении надежды на скорую встречу на саммите НАТО.