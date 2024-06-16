Вице-президент США Харрис сбежала с саммита по Украине в Швейцарии, не дожидаясь его окончания

Вице-президент США Камала Харрис, присутствовавшая на так называемом мирном саммите по Украине, что продолжается в Швейцарии завершится только в воскресенье, 16 июня, отказалась присутствовать там на второй день и вылетела в Вашингтон, пишет в соцсети X журналистка Bloomberg Акайла Гарднер.

В качестве подтверждения репортер агентства сопроводила свой пост фотографией Харрис, поднимающейся на борт американского самолета.

«Отвечая на вопрос (журналиста New York Times – Прим. ред.) Золана Канно-Янгса, как прошел саммит, Харрис говорит: "Это было хорошо, очень хорошо". Готовится к долгому перелету обратно в Вашингтон», — написала Гарднер.

В свою очередь, как отметила газета New York Post, вместо Харрис участие воскресных мероприятиях саммита в Швейцарии примет советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Последний, кстати, попытался оправдать бегство Харрис тем, что якобы она — «не единственный лидер, который пропустит второй день политического форума».

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