Премьер Канады Трюдо заявил о необходимости освобождения заложников в Газе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после переговоров с коллегой из Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о необходимости спасти заложников из сектора Газа. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Трюдо.

Отмечается, что Нетаньяху солидарен с главой канадского правительства. Стороны, как уточняется в заявление, обсудили усилия по освобождению иностранных граждан, оказавшихся в плену у боевиков палестинского радикального движения ХАМАС.

«Премьер-министр выразил поддержку Канадой Израиля и его права защищать себя в соответствии с международным правом перед лицом жестоких атак ХАМАС. Лидеры двух стран согласились с необходимостью немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе», – говорится в заявлении.

Ранее в ХАМАС сообщили о гибели 60 заложников после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Боевики подчеркнули, что на данный момент извлечь тела из-под завалов невозможно.

Обострение палестино-израильского конфликта длится почти месяц. Оно началось после того, как хамасовцы 7 октября выпустили по израильским городам от 2,5 до 5 тысяч ракет, а также вторглись в государство и захватили в заложники порядка 250 человек, среди которых также есть граждане других стран.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные полностью взяли в кольцо столицу анклава – Газу.

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