Премьер Канады высказался о попытке военного мятежа в России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал попытку военного мятежа в России, который планировал устроить глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В эфире местного телеканала политик заявил, что эти события являются внутренним делом РФ.

«Очевидно, что это внутреннее дело России, и ей самой с ним разбираться», – сказал Трюдо.

Он же подчеркнул, что Запада продолжает заниматься вопросами собственной безопасности. Он также призвал не останавливаться в стремлениях помочь Украине.

Вечером 23 июня глава группы «Вагнер» Пригожин заявил о начале «марша справедливости» и призвал российских военных присоединиться к нему, призвав фактически, к военному мятежу в России. Бойцы «Вагнера» заняла штаб Южного военного округа, а также перекрыли дороги в некоторых городах России. Колонна с бойцами частной военной кампании направлялась на Москву.

24 июня президент РФ Владимир Путин выступил со срочным заявлениями перед гражданами, в котором призвал сплотиться, а, не наоборот, накалять обстановку внутри страны. В этот же день глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Путиным.

Позже пресс-служба главы Союзного государства сообщила, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате чего «Вагнер» развернулся назад и направился в свои полевые лагеря.

Сообщения о том, что за ситуацией в России пристально наблюдают, появились из разных западных государств, в частности, из США.