Европейский союз должен объединиться с Китаем для того, чтобы защититься от неопределенности в мире. Соответствующее заявление сделал премьер китайского Горсовета Ли Цян во время встречи с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен на саммите G20 в Индии. Об этом сообщило издание РИА Новости .

При встрече Ли Цян заявил, что КНР и Евросоюз являются двумя важными силами в мире и двумя двигателями глобального развития. Он заявил, что они должны объединиться и использовать стабильность своих взаимоотношений для последующей защиты от мировой обстановки, приводит слова китайского дипломата китайский МИД.

Он также выразил готовность китайской стороны к сотрудничеству с Европой над организацией встречи лидеров, предстоящей в 2023 году. Таким образом, Ли Цян выразил надежду на укрепление доверия между сторонами и разрешение всех разногласий.