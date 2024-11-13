Премьер Кобахидзе: выборы президента Грузии могут пройти в январе 2025 года

Предполагается, что выборы нового президента Грузии запланированы на начало 2025 года. Об этом на пресс-конференции в Баку, проходившей в рамках климатической конференции ООН, сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Он отметил, что результаты парламентских выборов будут подведены, после чего, на десятый день, состоится первое заседание нового состава парламента.

Это откроет новую страницу парламентской жизни, и, вероятно, в начале января состоятся выборы президента. После завершения выборов запланирована инаугурация нового президента.

Саломе Зурабишвили, действующий президент Грузии, была избрана в 2018 году на шестилетний срок через прямое голосование.

Ее полномочия истекают этой осенью. В соответствии с новыми изменениями в конституции, следующий президент будет выбран коллегией из 300 выборщиков, состоящей из депутатов парламента и представителей местных властей, на пятилетний срок после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября.

Ранее Кобахидзе заявлял о беспрецедентном иностранном вмешательстве в парламентские выборы в Грузии.