Премьер Малайзии Ибрагим: Путин и Трамп прилетят на саммит АСЕАН в октябре

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп примут участие в саммите ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в октябре в Куала-Лумпуре. Об этом рассказал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

По данным агентства Bernama, со ссылкой на Ибрагима, ожидается прибытие премьер-министра Государственного совета КНР Ли Цяна.

«Путин и Трамп прибудут на саммит АСЕАН», — сказал Ибрагим.

Путин уже участвовал в международных саммитах. Например, он встретился с лидерами Китая и Индии перед заседанием ШОС в сентябре 2025-го. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсуждались вопросы экономического сотрудничества региональной безопасности.