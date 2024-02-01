Премьер-министр Армении заявил, что страна не сможет продолжать военное сотрудничество с РФ

Реформы в сфере обороны Армении невозможно проводить по старым стандартам и с таким союзником, как Россия. Изменения стали продумывать в январе 2022 года в содействии с российскими партнерами, однако после блокировки Лачинского коридора ситуацию пересмотрели. Тогда путь перекрыл Азербайджан, отрезав людей Нагорного Карабаха от Армении.

«Мы не можем продвигаться с этой концепцией, и теперь мы должны (...) понимать, насколько реалистична реализация этой концепции, в том числе сотрудничество в военно-технической сфере. Раньше 95-97 процентов наших отношений в оборонной сфере были с Россией, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», — отметил Никол Пашинян.

Армянский премьер-министр отметил, что сейчас нужно решить множество вопросов. Например, как будут развиваться отношения в обороне с Ираном, Грузией и США, а также как это повлияет на отношения с РФ. Многое зависит и от того, останется ли Армения в ОДКБ, какие разовьет связи с Францией. Все эти поставленные вопросы Пашинян планирует решить и конкретизировать до конца года.

Ранее сообщалось, что в Армении задержали мужчину, который надругался над памятником блокаде Ленинграда.