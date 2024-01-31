Силовики задержали осквернителя памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

В армянской столице нашли мужчину, который растоптал ленту с российским триколором и венки у памятника к 80-летию снятия блокады. Об этом РИА Новости уведомил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

В Ереване Русский дом 26 января присоединился к акции памяти, призванной почтить жертв блокадного Ленинграда и то время. С тех событий прошло 80 лет. К памятнику стянулись неравнодушные жители, представители и участники общественных организаций, школьники и многие другие.

Однако этот важный день испортил гражданин Армении, называющийся Самвелом Шириняном. Ради видео в Сеть он затоптал ленту в цветах флага РФ, а также демонстративно опрокинул венки. В роликах он не стеснялся в оскорбительных выражениях. За ним давно замечали русофобские настроения.

Произошедшее признали надругательством над жертвами блокады. После обнародования истории и резонанса мужчина пытался скрыться. Однако посол Сергей Копыркин заявил, что осквернителя задержали. Следователи республики возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Отметим, что в годы ВОВ из Ленинграда в Армению эвакуировали более 200 детей. На данный момент в стране проживают лишь шесть участников блокады.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении не исключил изменений Конституции.