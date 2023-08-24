Премьер-министр Эстонии ответила на критику по поводу бизнес-связей ее мужа

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ответила на критику, обрушившуюся на нее после того, как выяснилось, что компания ее мужа осуществляла нелегальные поставки в Россию.

При этом сама Каллас является одним из самых яростных критиков России в Евросоюзе.

Журналисты выяснили, что супругу премьера Арво Халлику принадлежит 24% акций в логистической компании Stark Logistics AS.

Накануне эстонские парламентарии начали обсуждение возможной отставки премьера. Экс-министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвал ситуацию «позорной для Эстонии».

Каллас в соцсетях подтвердила, что Халлик имеет долю в транспортной компании. Однако, по ее словам, компания не осуществляла незаконных перевозок, а помогала ликвидировать бизнес эстонских предприятий в России.