Премьер-министр Эстонии предложила Евросоюзу выпустить облигации для поддержки Украины

Евросоюз должен выпустить совместные долговые обязательства, чтобы поддержать свою оборонную промышленность и оказать большую помощь Украине, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом пишет Bloomberg.

Подобная совместная программа выпуска облигаций помогла странам ЕС выстоять во время пандемии.

Однако такой шаг, скорее всего, вызовет сопротивление стран с жесткой бюджетной политикой, таких как Нидерланды, Австрия, Финляндия и Швеция, которые в ЕС называют «экономной четверкой». Зато выдвинутая Эстонией идея была поддержана главой Евросовета Шарлем Мишелем.