Премьер-министр Италии предложила распространить на Украину пятую статью НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину пятую статью НАТО о коллективной обороне, но при этом не предоставлять членство в альянсе.

В интервью представителям СМИ по завершении внеочередного саммита по обороне в Брюсселе она отметила, что решение об отправке на Украину европейских войск считает неэффективным.

Мелони призвала членов военного альянса подумать о более долгосрочных решениях.

Более эффективным было бы использование статьи о коллективной обороне, заявила Мелони в эфире новостного телеканала Rainews24. Это будет гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности, заключила она.

Ранее сообщалось о том, что на Западе заявили о панике в Прибалтике из-за смены политики США.