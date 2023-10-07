Премьер-министр Израиля Нетаньяху официально объявил о начавшейся в стране войне

С утра субботы, 7 октября, государство Израиль находится в состоянии войны. Об этом, выступая на заседании Совета безопасности страны заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Глава правительств отметил, что к настоящему времени в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа ведено «особое положение в области безопасности» в центральной части страны и на юге Израиля.

По последним данным израильских СМИ, число раненых перевалило за 1000 человек и по меньшей мере 40 израильтян погибли. Как утверждает палестинских Минздрав, число жертв бомбардировок израильскими силами в секторе Газа достигло 198, порядка 1600 числятся раненными.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.

В это самое время по соцсетям распространяются кадры, на которых палестинцы встречают боевиков ХАМАС как освободителей. Израильтяне в панике покидают свои дома. Улицы столицы Израиля Тель-Авива абсолютно пусты, ни единой живой души. К настоящему времени известно о 141 погибшем палестинце, не менее 40 военных Израиля убиты, порядка 740 ранены, количество захваченных в плен и в заложники израильтян уточняется.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.