Премьер-министр Канады проведет в Индии лишний день из-за сломавшегося самолета

Канадской делегации на саммите G20 во главе с премьер-министром страны Джастином Трюдо пришлось задержаться в Нью-Дели. Самолет, на котором они должны были вернуться в Канаду, оказался неисправен, сообщает CTV.

Премьер-министр должен был вылететь из Нью-Дели в воскресенье вечером после саммита G20. Однако во время предполетной проверки канадские вооруженные силы посадили самолет из-за технической проблемы, которую не удалось устранить за одну ночь.

Из канадского Трентона в Индию вылетел резервный Airbus, чтобы забрать делегацию.

Это уже не первый случай, когда Airbus создает проблемы для Трюдо и его делегации, вспоминает телеканал.

В 2016 году самолету пришлось вернуться в Оттаву через 30 минут после вылета из-за неполадок, а в 2019 году ВИП-самолет во время буксировки врезался в ангар и был выведен из эксплуатации на несколько месяцев. Тогда для поездки на саммит НАТО в Лондоне был задействован резервный борт, но, когда он приземлился в Великобритании, были обнаружены проблемы у одного из двигателей.