Премьер-министр Литвы Палуцкас и весь кабмин ушли в отставку

Правительство Литвы во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом подало в отставку на экстренно созванном заседании. Об этом говорится в сообщении кабинета министров республики.

Решение стало следствием разрастающегося коррупционного скандала, связанного с финансовыми злоупотреблениями главы литовского правительства.

Центром скандала оказались два эпизода — получение компанией родственников Палуцкаса льготного кредита в Национальном банке Литвы и спорная сделка по приобретению недвижимости в период, когда политик возглавлял администрацию Вильнюсского муниципалитета.

Как отмечали местные СМИ, президент страны Гитанас Науседа дал премьер-министру двухнедельный срок для принятия решения о своем политическом будущем. В ответ Палуцкас взял отпуск «для решения домашних дел», после чего последовала коллективная отставка всего правительства.

Ранее сообщалось, что в Литве нашли россиянина, выпрыгнувшего из поезда Адлер — Калининград в июне.