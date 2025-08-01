Правоохранительные органы Литвы утверждают, что нашли гражданина России, который в июне спрыгнул с транзитного поезда Адлер — Калининград и убежал в неизвестном направлении на территории республики. Об этом говорится в публикации на портале Sputnik Литва.

Отмечается, что мужчина 2004 года рождения находился в розыске с момента своей пропажи из поезда, однако подробности его местонахождения не разглашаются.

17 июня телеграм-канал SHOT сообщил, что 21-летний житель Башкирии неожиданно исчез из российского поезда, когда тот следовал по литовской территории. Что стало причиной такого поступка — неизвестно. Родственники молодого человека были крайне удивлены его поведением.

С марта 2020 года поезда РЖД следовали в Калининградскую область без возможности посадки или высадки пассажиров на литовской территории. Единственными остановками были станции Кена и Кибартай, где проводились проверки документов.

Ситуация изменилась 1 марта 2024 года, когда правительство Литвы полностью запретило любую посадку и высадку на этих станциях, ужесточив контроль за транзитным перемещением.

Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил литовца к 23 годами за осквернение воинского захоронения в России.