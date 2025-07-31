Премьер-министр Литвы Палуцкас подал заявление об отставке

Литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил о своей отставке. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, его слова привел портал LRT.

Ранее в Литве разразился скандал, связанный с коррупцией. Палуцкаса обвинили в финансовых злоупотреблениях в пользу самого себя и своих родственников. После этого литовский президент дал политику 15 дней на размышление и принятие правильного решения. Теперь же Науседа заявил, что ему позвонил премьер, и сообщил, что подает в отставку. При этом он уходит также с поста руководителя Литовской социал-демократической партии.

«Он принял единственно правильное решение, он воспользовался этой возможностью», — прокомментировал этот шаг Науседа.

Ранее сообщалось, что на Украине глава агентства по розыску активов Елена Дума подала в отставку. Чиновница считает, что выполнила все цели, которые были поставлены перед ней до вступления в должность. По мнению Думы, ее ведомство в данный момент выступает в качестве источника для наполнения государственного бюджета.