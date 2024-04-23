Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи раскритиковал Байдена за слова о каннибалах

Ранее американский лидер во время мероприятия у военного мемориала в Пенсильвании вспомнил историю своего дяди-летчика, который был сбит во время второй мировой войны над джунглями Папуа — Новой Гвинеи. Байден предположил, что его родственника могли съесть каннибалы, которых «было действительно много в этой части страны».

Марапе назвал выступление Байдена «моментом замешательства» и заявил, что его страна не заслуживает такого ярлыка. В то же время он призвал США организовать поиски останков погибших соотечественников. По его словам, они разбросаны по джунглям по всей территории страны.

Ранее Байден допустил очередную оговорку, призвав Израиль не бомбить израильский город Хайфа.