По словам румынского премьер-министра Марчела Чолаку, Брюссель должен продумать шаги на случай победы нашей страны в украинском конфликте. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на австрийское издание Der Standart.

Он отметил, что Европа должна быть полностью независима от российского голубого топлива.

Однако тема румынским политиком так и не была развита, это было своеобразным выпадом в сторону властей Австрии, заявивших о приятном ощущении при покупке газа из России с материальной точки зрения.