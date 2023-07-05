Премьер-министр Румынии высказался о постоянном присутствии солдат ФРГ в стране

Румынский премьер Чолаку заявил, что на территории его страны постоянно должны быть размещены войска Германии. Заявление премьер сделал на прошедшей пресс-конференции в столице ФРГ, которая проводилось совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как заявил Чолаку, он надеется, что они с Шольцем смогут в кратчайшие сроки принять решение о размещении солдат.

Причиной поступившего предложения Чолаку назвал отсутствие успехов у ВСУ и их контрнаступления. Премьер считает, что после провала украинских войск, нужно усилить восточный фланг НАТО.

На прошлой встрече с журналистами, Шольца попросили дать комментарий касаемо передачи кассетных боеприпасов Киеву. Немецкий канцлер ответил, что решения, готовящиеся администрацией США, будут выполняться в рамках международных правил.