Премьер-министр Украины Шмыгаль объяснил неудачи при контрнаступлении стремлением снизить потери ВСУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, почему украинское контрнаступление не показывает весомых результатов. Слова политика приводит агентство «Укринформ».

Он отметил, что власти стремятся снизить смертность среди украинских военнослужащих.

«Мы должны все понимать, что для нас важна каждая жизнь. Мы не будем вести наших людей под обстрелы», – сказал Шмыгаль.

Украинский премьер принимает участие в международной конференции по восстановление Украины, которая проходит 22 июня в Лондоне.

Шмыгаль также отметил, что контрнаступление Украины «займет время», так как армия работает по стандартам НАТО. Премьер-министр призвал «быть терпеливее».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский «контрнаступ» начался 4 июня. По словам российского лидера, ВСУ не испытывают успехов на фронте, а ВС РФ регулярно отражаются различные попытки атаковать.

Президент Украины Владимир Зеленский ни раз заявлял, что сроки контрнаступления ВСУ согласованы и утверждены, однако глава государства никогда не называл точных дат.