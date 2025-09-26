Зеленский сообщил о нарушении воздушной границы Украины венгерскими дронами

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства страны венгерскими беспилотниками-разведчиками. Инцидент может серьезно обострить и без того напряженные отношения между соседями. Об этом сообщает РБК.

Владимир Зеленский поручил детально разобраться с каждым случаем проникновения иностранных беспилотников после доклада военных. По предварительным данным, беспилотники могли вести разведку промышленных объектов в приграничных с Венгрией областях. Этот инцидент стал новым витком длительного конфликта между Киевом и Будапештом.

Напряженность нарастала месяцами. Ранее украинские спецслужбы сообщали о разоблачении сети венгерской военной разведки в Закарпатье. Будапешт в ответ назвал эти заявления пропагандой, что привело к взаимной высылке дипломатов. Основные разногласия стран связаны с энергетикой и геополитикой. Венгрия, в отличие от других стран ЕС, продолжает закупать российские энергоносители и блокирует финансовую помощь Украине, настаивая на мирном урегулировании.

Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно заявлял, что не намерен втягивать страну в конфликт. Однако удары Украины по нефтепроводу «Дружба», критически важному для венгерской экономики, Будапешт воспринимает как прямую провокацию. По подсчетам властей Венгрии, полный отказ от российских энергоносителей, на котором настаивает Брюссель, будет стоить стране до $10 млрд и четырех процентов ВВП.

Ранее стало известно, что НАТО обсуждает масштабные закупки оружия для Украины.