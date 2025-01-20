Премьер-министр Венгрии Орбан призвал ЕС не мечтать о марше по Красной площади

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что возможная война в Европе обернется катастрофой для всех стран континента, передает РИА Новости со ссылкой на выступление политика на конференции, посвященной итогам председательства страны в Совете ЕС.

Орбан призвал европейцев не переоценивать свои возможности, отмечая, что в случае конфликта нет победителей.

«Венгерское председательство подняло флаг мира, открыло дверь к прекращению огня и мирным переговорам (по Украине. — Прим. ред.) <...> Действительно ли мы верим, что наши солдаты пройдут под флагом Евросоюза по Красной площади в Москве? Если мы в это не верим, то дипломатические каналы переговоров должны быть открыты», — отметил венгерский премьер.

Орбан передал эстафету мира новой администрации США, подчеркивая важность глобального взаимодействия.

Венгрия являлась председателем в Совете ЕС во второй половине 2024 года. Орбан отметил, что в рамках своей работы Будапешт сосредоточился на поиске решений для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Венгрия добилась значительного прогресса в обсуждении острых политических вопросов и открыла дверцу для реальных переговоров, используя свою платформу для установления мира.

Говоря о ситуации на Украине, Орбан выразил мнение, что страна должна стать буферной зоной между Россией и НАТО, а также отметил, что украинская экономика сейчас находится под сильным давлением и состоит в основно из поддержки Евросоюза и США.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности Братиславы блокировать выделение новой финансовой помощи Киеву.