Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности Братиславы блокировать выделение новой финансовой помощи Киеву, передает РИА Новости. В своих соцсетях он отметил, что не собирается быть слугой Владимира Зеленского.

Политик также заявил, что готов использовать право вето на выделение нового финансового пакета от Европейского Союза (ЕС) Киеву в связи с прекращением Украиной транзита российского газа.

Кроме того, Фицо напомнил об отказе Зеленского участвовать во встрече в Давосе. Ранее словацкий премьер предложил украинскому лидеру провести встречу 21 января в рамках Всемирного экономического форума, однако тот отказался. При этом Зеленский оскорбительно высказался о Фицо, заявив, что он «может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи».

31 декабря 2024 истек договор о поставках российского газа в Европу через территорию Украины. Киевские власти отклонили возможность его продления. Фицо охарактеризовал решение Зеленского как «политический каприз», подчеркивая, что согласно заключению Европейской комиссии, Украине ничего не мешает продолжать транзит ресурса.

Ранее премьер-министр Словакии заявил о преклоняющейся перед Украиной оппозиции.